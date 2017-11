Wietze en Lieke krijgen tweede kindje

Acteurs willen ver­trou­wens­per­soon op elke toneelschool

13:48 ACT, de belangenvereniging van professionele acteurs in Nederland, wil dat er op alle toneelscholen en -opleidingen in Nederland een externe vertrouwenspersoon komt. Ook moet er een landelijke vertrouwenspersoon komen die namens alle betrokkenen in de film- en toneelwereld het aanspreekpunt moet worden voor seksueel overschrijdend gedrag.