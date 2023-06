Wietze en Klaas sluiten laatste 538-show af ‘met positief gevoel’

,,Ik wil jou aan de andere kant van de radio bedanken voor de afgelopen anderhalf jaar”, aldus De Jager. ,,We hebben samen gelachen, samen gehuild. Het was een mooie vriendschap en ‘one hell of a ride’. Ik ben heel blij dat we het op deze manier met een positief gevoel hebben kunnen afronden.”

Zijn sidekick Klaas van der Eerden gaat nu ‘eerst een maand uitslapen’. ,,En daarna maar eens alle dj’s die ik ken bellen of ze nog een sidekick nodig hebben.” De Jager bood hem zijn lijst met contactgegevens van bekende collega’s aan: ,,Ik heb wel een paar nummers voor je!” Van der Eerden antwoordde scherp: ,,Ja, van Mattie zeker!” De Jager en Mattie Valk maakten eerder voor Qmusic vijf jaar lang de ochtendshow. Zij gingen in 2017 met ruzie uit elkaar omdat Valk zonder overleg met zijn collega koos voor een solocarrière bij Q.

In april werd duidelijk dat de ochtendshow zou stoppen, maakte De Jager bekend. ,,Mij is onlangs de directe vraag gesteld door de zenderleiding van 538, ‘Wietze, hoe zit je erin voor de lange termijn? Kun jij commitment geven en de komende vijf, zeven, tien jaar dit ochtendprogramma presenteren?’” Dat kon de radio-dj niet. ,,Toen heb ik heel eerlijk moeten zijn en heb ik gezegd ‘ik weet niet of ik na die drie jaar verder ga met de ochtendshow, dat kan ik gewoon nog niet overzien’. En daarop is de keuze gemaakt door 538 om dit programma vroegtijdig te stoppen”, vertelde hij destijds in het radioprogramma.

Toekomstplannen

De Jager zegt nu dat hij niet weet wat hij nu precies gaat doen. ,,We zijn in gesprek over de toekomst, maar dat gaat zeker goed komen”, beloofde hij de luisteraars. ,,Tot snel!” De dj’s zeiden ook nog tijdens de uitzending per app heel veel gelukwensen van luisteraars te krijgen.

De nieuwe ochtendshow van Radio 538 wordt gepresenteerd door Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen. Ze stappen over van Radio Veronica. Woensdag werd ook bekendgemaakt dat Rick van Velthuysen het ochtendprogramma op die zender vanaf maandag voor zijn rekening gaat nemen.

