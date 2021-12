Wietze de Jager snapt dat luisteraars meeleven met Frank Dane: ‘Alle respect’

Wietze de Jager (32) vindt het ‘waanzinnig’ dat hij vanaf 3 januari met Klaas van der Eerden de ochtendshow maakt op Radio 538, maar snapt ook dat het ‘minder leuk nieuws’ is voor voorganger Frank Dane en zijn team. ,,Dat is natuurlijk geen leuke situatie waar zij op dit moment in zitten’’, aldus Wietze vanochtend op de zender.

Wietze en Klaas vervangen Frank deze week al op Radio 538. De twee kregen vanochtend naar eigen zeggen meteen berichtjes van luisteraars over het nieuws dat gisteren uit het niets leek te komen. ,,Het is een beetje een gekke situatie op dit moment, dat je hier ook weer zit en dat we radio aan het maken zijn en dat dit onze nieuwe plek is’’, begon Wietze.

,,Wij vinden het natuurlijk waanzinnig, dat we dat vertrouwen krijgen’’, verwees hij naar de ochtendshow, vaak gezien als de Champions League in radioland. ,,En tegelijkertijd ook alle respect voor team-Dane, want dat is natuurlijk minder nieuws voor hen.’’

De Jager benadrukte dat hij niet namens Dane en zijn collega’s kan spreken en zelf vooral vooruit wil kijken. Dane was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. ,,Ik vind het fantastisch om dit avontuur samen aan te gaan, ook met jou aan de andere kant van de radio’’, sprak Wietze zijn publiek toe. ,,We gaan er iets moois van maken.’’

Sommige luisteraars lieten weten hoe vervelend ze het nieuws vinden voor Dane. Volgens bronnen rond de zender werden Frank en zijn team overvallen en niet op de hoogte gebracht van het plotselinge stoppen van hun show. Talpa ontkende dat. ,,We begrijpen de berichten’’, aldus Wietze. ,,Alle respect ook voor hen, dat is natuurlijk geen leuke situatie waar zij op dit moment in zitten.’’

Dane en zijn team volgden begin 2019 Edwin Evers op, die met Evers staat op jarenlang de best beluisterde ochtendshow van Nederland maakte. Die positie hield Radio 538 niet vast; tegenwoordig is het ochtendprogramma van Mattie Valk en Marieke Elsinga op Qmusic het populairst.

In het nieuwe jaar komt Wietze dus recht tegenover Mattie te staan, met wie hij tussen 2012 en 2017 de ochtendshow maakte op Qmusic. Zij gingen destijds met ruzie uit elkaar toen een voorgenomen overstap naar Sky Radio, dat net als 538 van Talpa is, op het laatste moment niet doorging.

