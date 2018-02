Wietze heeft zijn nieuwe carrièremove onder meer bekend gemaakt in een filmpje op Instagram, waarin hij door Talpa Radio-producent Chris Bergström in een doos wordt afgeleverd bij verschillende radiozenders van Talpa Radio, waar hij onder contract is. Zo wordt hij onder meer bezorgd bij Veronica, maar daar zitten ze niet op hem te wachten. ,,Oh god. We moeten jou niet jongen. Dat gaat alleen maar gezeik opleveren", wordt er gekscherend gezegd door dj Niek van der Bruggen, zelf afkomstig van 538.