Wietze als tv-presentator: Nu moet ik het waarmaken

The Rock weet wat zijn publiek wil

9:00 Hij is de bestbetaalde en hardst werkende acteur in Hollywood. Dwayne Johnson, ook bekend als The Rock, is enorm geliefd bij het bioscooppubliek dat zijn films (Jumanji: Welcome to The Jungle, Fast and Furious 8) wereldwijd massaal omarmt. Ook van zijn laatste filmspektakel, Rampage, wordt veel verwacht. ,,Ik vind het niet erg dat een gorilla mijn scènes steelt."