Wielrenster Puck Moonen smoorverliefd op Britse oud-coureur: ‘Ik beloof niet te vluchten’

met foto'sWielrenster Puck Moonen (26) is smoorverliefd op de Britse oud-autocoureur Callan O’Keeffe. Dat schreeuwen de twee van de daken op Instagram.

‘Geen fan van Valentijnsdag, maar wel van jou’, schrijft Moonen bij een reeks romantische kiekjes vanuit Dubai. Geheel in lijn met de dag van de liefde poseerden de twee onder meer bij een enorm hartvormig beeld. O’Keeffe is ontzettend blij dat hij het hart heeft veroverd van Puck, in 2017 door mannenblad FHM nog verkozen tot mooiste sportvrouw van Nederland. Hij versierde haar niet op de traditionele manier.

‘Het besluit om je familie te gijzelen is de beste beslissing die ik ooit nam’, grapt hij onder de post. Tikje eng? Puck vindt van niet. ‘Ik beloof dat ik niet vlucht als je ze vrijlaat’, antwoordt ze. ‘Ik heb stockholmsyndroom ontwikkeld, dus we zitten goed.’ Dat syndroom gaat over mensen die het slachtoffer worden van bijvoorbeeld een ontvoering en vervolgens sympathie ontwikkelen voor de dader.

Eerdere relaties met sporters

De in Zuid-Afrika geboren O’Keeffe (26) was in 2016 het jongste lid van het Red Bull Junior Team en gold destijds als veelbelovend nieuw talent. De afgelopen jaren racete hij echter nauwelijks en tegenwoordig traint hij met een eigen bedrijf andere coureurs om zo snel mogelijk te gaan op het circuit.

Moonen, met 731.000 volgers ook populair op Instagram, had eerder bijna vier jaar een relatie met de Belgische wielrenner Eli Iserbyt. Met hem woonde ze samen in België. Na de breuk trok ze in bij haar ouders, later kwam ze samen met voormalig wereldkampioen BMX Twan van Gendt en kocht ze met hem een huis.

