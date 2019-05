Wielrenster Puck Moonen na vijf jaar weer vrijgezel

Wes en Yo houden zich al maanden muisstil over huwelijks­cri­sis

14:40 Bijna twee maanden nadat Wesley Sneijder en zijn echtgenote Yolanthe bekendmaakten na een huwelijk van acht jaar uit elkaar te gaan, is nog steeds onduidelijk hoe de relationele vork momenteel in de steel zit. Volgens Xenia Kasper, de manager van Yolanthe, is er op dit moment ‘nog niets te melden dat met de media kan worden gedeeld’. Of de twee hun in zwaar weer verkerende huwelijk proberen te redden en elkaar nog zien om afspraken over de toekomst te maken? ,,Ik wil, kan en mag er niks over zeggen.”