Wie stopt De Luizenmoeder?

Haar telefoon stond roodgloeiend. Nadat de redactie van Televizier gisteren de nominaties van de Gouden Televizier-nominatie had bekendgemaakt, bleven de appjes bij Nicolette Kluijver binnenstromen. ,,Een gekkenhuis. Dit is waardering en erkenning. Ik ben zo trots dat we bij die laatste drie zitten”, aldus de presentatrice van Expeditie Robinson, dat voor de vierde keer genomineerd is.



Haar trots en blijheid vermengden zich onmiddellijk met realisme. ,,De Luizenmoeder hè, dus winnen zal erg lastig worden. Ze zijn daar vast al een speech aan het voorbereiden”, aldus Kluijver. Haar mening wordt gedeeld door Vincent ter Voert, de producent van Five Days Inside, de andere genomineerde. Met de minidocu maakte Beau van Erven Dorens veel indruk. ,,De Luizenmoeder is de onbetwiste favoriet, terwijl Expeditie Robinson 'm nog nooit won. Laat ik me bescheiden, maar apetrots opstellen in dit rijtje”, zegt ter Voert, die gisteren een jubelende Beau aan de lijn had.



De televisiemaker zit in Noorwegen. ,,Hij was zielsgelukkig toen het hem werd verteld. Ik heb hem vandaag wat foto’s gestuurd hoe wij hier in Nederland een glas champagne hebben gedronken. Hij is dubbelbij, omdat hij ook genomineerd is voor de Zilveren Televizier Ster Presentator. Een bekroning voor het harde werken wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Want een format als Beaus Five Days Inside is keihard werken.”



Noorwegen is het land waar het programma van Van Erven Dorens vandaan komt. Ter Voert: ,,Een paar jaar geleden zagen we het programma daar op de publieke omroep. Een groot succes daar. RTL wist meteen: dit past bij Beau. We zijn nu al weer volop in productie voor de tweede serie. Elke aflevering is weer uniek en aangrijpend.”