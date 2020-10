Wie is nu toch die Mol: Jeroen of toch Nikkie...?

Nieuwe documentai­re onthult: ‘Prinses Diana vond Charles incapabel om koning te worden’

20 oktober De Britse prinses Diana wilde dat haar echtgenoot Charles een stap opzij zou zetten als erfgenaam omdat ze hem niet capabel vond om koning te worden. Dat vertelde ze in 1995, twee jaar voor haar dood, aan journalist Max Hastings van de Britse krant Daily Telegraph. Ze verklaarde ook dat haar huwelijk een hel was. De onthullingen zijn nu te zien in de nieuwe documentaire Diana: The Truth Behind the Interview.