Wie is het eerste bekende koppel dat meedoet aan Temptation Island VIPS?

Welke BN’ers hun relatie op de proef zullen stellen voor het oog van heel Nederland is nog niet bekend. Videoland, dat Temptation Island VIPS exclusief gaat uitzenden, heeft een sneakpreview vrijgegeven van het eerste stel. Daarin zijn een man in korte spijkerbroek en een vrouw in panterprint jurk te zien terwijl ze met hun rolkoffertjes een boerenerf af wandelen. In de voice-over is te horen dat zij én hij bekend zijn. Nu is het raden geblazen aan wie deze benen toebehoren.