Wie denkt SBS 6 te plezieren met nieuwe 5 Uur Show?

We zaten klaar, hoor. Met klamme handjes van de spanning en een hart dat vol verwachting klopte. De 5 Uur Show was terug, al bleek het in de SBS-versie ineens de 7 minuten voor 5 uur Show. Het was dus maar goed dat we van de zenuwen al een kwartier rondjes om de tv ijsbeerden. Want dit historische moment wilden we voor geen prijs missen. ,,Laptops dicht en benen op tafel,’’ spoorde presentatrice van dienst Brecht van Hulten (ex-Jeugdjournaal, ex-Goedemorgen Nederland, ex-Kassa) aan. Dat hoefde ze natuurlijk geen twee keer te zeggen.



Eerste item: sidekick Catherine Keyl, mrs 5 uur Show die het stokje hoogstpersoonlijk kwam overdragen, werd aan een diepte-interview onderworpen over haar carrière. Over minachting voor de kijker gesproken. Hoe urgent is dit? En wie denken de makers dat er voor het scherm zitten? Een stel verveelde 16-jarigen die Netflix uit hebben? Vijftigplussers lijkt me meer voor de hand liggen. En die zijn zo’n beetje opgegroeid met Catherine en mag je heus iets hoger aanslaan dan nu gebeurde.



Vooruit, tweede item: een jongen die wereldkampioen freestylevoetbal was geworden. Hij was niet in de studio, maar belde via een videobelverbinding, hoe 2020. Je zou toch verwachten dat ze in zo’n eerste aflevering de boel goed op orde hebben. Maar nee, de verbinding haperde zo erg dat ik me afvraag of het programma daarna nog kijkers over had.