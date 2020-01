WIDM-deelneemster Jaike kon de eerste nacht niet slapen: 'Heel pittig was het’

Interview Maite Hontelé: wereldwijd een bekende sal­sa-ster, behalve in Nederland

6:02 Ze is een internationale salsa-ster, maar in Nederland is trompettiste Maite Hontelé (40) nagenoeg onbekend. En dat vindt ze prima. Met een burn-out verhuisde ze van Colombia terug naar Den Haag. Sindsdien is haar trompet niet meer uit de opslag gekomen. ,,Misschien speel ik wel nooit meer.’’