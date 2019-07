Wibi rouwt om overleden moeder en Lil’ Kleine is trotse vader

Imanuelle Grives raakt erebaantje als ambassa­deur Jeugdfonds mogelijk kwijt

20:39 Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC), een landelijke organisatie die subsidies verstrekt aan initiatieven op beide terreinen, stopt waarschijnlijk de samenwerking met actrice Imanuelle Grives (34) die momenteel in een Belgische gevangenis zit op verdenking van handel in drugs. De Rotterdamse Grives was sinds 2018 ambassadrice van het fonds. Haar naam is inmiddels van de site verwijderd, zo meldt RTV Rijnmond.