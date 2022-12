Wesley Sneijder en gokcollega's in de race voor Loden Leeuw

In de nieuwe grafkelder van de Oranjes is nu ook ruimte voor urnen

De oude koninklijke grafkelders onder de Nieuwe Kerk in Delft zitten nagenoeg vol, dus werd een nieuwe kelder gebouwd. Toekomstbestendig, want ook voor leden van het koninklijk huis die gecremeerd willen worden is nu plek. Deze site kreeg bij hoge uitzondering toegang tot de - nu nog - lege kelder. Een reportage.

