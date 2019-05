Wes en Yo houden zich al maanden muisstil over huwelijkscrisis

Bijna twee maanden nadat Wesley Sneijder en zijn echtgenote Yolanthe bekendmaakten na een huwelijk van acht jaar uit elkaar te gaan, is nog steeds onduidelijk hoe de relationele vork momenteel in de steel zit. Volgens Xenia Kasper, de manager van Yolanthe, is er op dit moment ‘nog niets te melden dat met de media kan worden gedeeld’. Of de twee hun in zwaar weer verkerende huwelijk proberen te redden en elkaar nog zien om afspraken over de toekomst te maken? ,,Ik wil, kan en mag er niks over zeggen.”

De manager van Yolanthe (34) liet op 5 maart dit jaar officieel met een statement weten dat de actrice-presentatrice en de even oude voetballer uit elkaar zouden gaan. Of de al dan niet tijdelijke breuk daadwerkelijk zal uitdraaien op een echtscheiding, kon zij op dat moment niet zeggen. ,,Ik ben niet helderziend. Het kan dus alle kanten op’’, reageerde ze medio maart. Ze benadrukte ook het woord echtscheiding nooit in de mond te hebben genomen. Ook op dat moment wilde ze verder niet reageren. ,,Om het hun privézaak is waar ik niks mee te maken heb.”

Sinds de aankondiging van de breuk hebben Yolanthe (34) en de even oude Wesley zich op sociale media, waar ze andere erg actief zijn, muisstil gehouden. Wesley, die op Instagram 6 maart nog meldde ‘het meermaals verknald te hebben’ en stelde ‘nog niet te zijn gescheiden’, woont en werkt in oliestaatje Qatar waar hij speelt bij de club Al-Gharafa. Yolanthe was tijdens de bekendmaking van de huwelijksproblemen in Thailand wegens opnamen voor Temptation Island VIPS. Recent werd ze weer in Amsterdam en op Ibiza gespot. Op het Spaanse eiland heeft ze een riante villa die ze samen met Wesley voor vele miljoenen liet opknappen.

Vervreemd

Geruchten over een eventuele breuk deden vorig jaar al de ronde; de twee zouden van elkaar vervreemd zijn geraakt en elkaar het liefst ontlopen. Het stel verwees dat verhaal echter naar het rijk der fabelen. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten’’, schreef Sneijder op Instagram. Ook Yolanthe ontkende dat er iets aan de hand was. ,,Weet je wat het is: elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons echt niet anders’’, zei ze tegen Grazia. ,,Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.’’

Wesley en Yolanthe kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar. In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. Wesley maakte de zwangerschap eerder dat jaar op bijzondere wijze bekend; na zijn goal in de de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije stopte hij de bal onder zijn shirt en stak hij zijn duim in zijn mond. Wesley had toen al zoon Jessey uit een eerdere relatie.

Yolanthe, die altijd al een gezin wilde, had overigens grote moeite om zwanger te raken. Ze onderging hormoontherapie en een operatie aan haar eierstokken, waar cystes op zaten. Uiteindelijk ontdekte ze op het toilet van een vliegveld dat ze in verwachting was van Xess Xava. De zwangerschapstest met haar droomuitslag verstopte ze in een hartjesknuffel, die ze Wesley op Valentijnsdag cadeau gaf. In 2017 was het stel nog serieus van plan een kindje te adopteren. ,,Ons gezin zal zich sowieso uitbreiden’’, zei Yolanthe toen. ,,Een Spaanse keuken vol met vier of vijf kinderen lijkt me geweldig.’’