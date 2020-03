Werknemers keren zich tegen Ellen DeGeneres: ‘Een van gemeenste mensen ter wereld’

Lange tijd stond Ellen DeGeneres (62) bekend als een van de aardigste en meest genereuze tv-persoonlijkheden in de branche. Nadat eerder al NikkieTutorials zich in DWDD negatief over haar uitliet, doen nu zelfs haar eigen collega's dat op social media. Een ludieke actie om geld in te zamelen voor de voedselbanken van Los Angeles krijgt zo ineens een pijnlijk staartje voor Ellen.

Zet Ellen DeGeneres steevast een masker op als ze haar wereldberoemde talkshow, waarvan de opnames overigens tot eind maart zijn stilgelegd door de coronacrisis, presenteert? Het begint er met de berichten van de afgelopen dagen steeds meer op te lijken.



De discussie begon bij de Amerikaanse komiek Kevin T. Porter en een tweet die hij de wereld in stuurde waarin hij stelde dat ‘we op dit moment allemaal een beetje vriendelijkheid nodig hebben.’ ‘Je weet wel, dat waar Ellen DeGeneres het altijd over heeft!’ De komiek maakte meteen een kanttekening. ‘Want ze is ook berucht als een van de gemeenste mensen’, schreef hij. ‘Reageer hierop met de meest krankzinnige verhalen die je hebt gehoord over Ellen, en ik zal voor iedere reactie $ 2 doneren aan de voedselbanken.’

(lees verder onder de tweet)

‘Verschrikkelijke ervaring’

De oproep van de komiek ging in korte tijd viral. Het duurde niet lang voor verschillende mensen hun naar eigen zeggen ‘verschrikkelijke ervaringen’ deelden, waaronder heel wat werknemers van Ellen die haar ‘belachelijke regels’ op de set aan de kaak stelden. Er werd niet alleen beweerd dat DeGeneres haar personeelsleden naar huis stuurde als ze vond dat ze ‘stonken’ of ‘geen kauwgum in hun mond deden’ voordat ze met haar praatten, ook werd gesteld dat de Amerikaanse talkshowhost werknemers op straat zette als ze vond dat hun nagellak niet nauwkeurig gedaan was.

Een ander schreef: ‘Ik was haar persoonlijke assistent bij een Letterman Special. Haar lijstje met eisen was 50 items lang. Eén daarvan was een vegetarische soort bloemkoolchips die zelden wordt verkocht, dus ik moest naar 15 verschillende supermarkten rijden om die te vinden. Terwijl ze die bloemkoolchips later nooit heeft aangeraakt.’ Of ook: ‘Ik was haar manager gedurende een jaar. Het eerste wat ik leerde is dat, als ik een andere klant aan de lijn had, ik moest zeggen dat er een noodgeval met mijn kinderen was, waardoor ik kon ophangen en haar aan de telefoon kon krijgen. Ellen wilde nooit teruggebeld worden, anders was je ontslagen.’

Een medewerker die net was begonnen kreeg te horen dat ‘Ellen elke dag iemand anders kiest om te haten.’ ‘Het is niet jouw schuld, onderga het gewoon een dag en morgen zal ze gemeen zijn tegen iemand anders.’ En weer een ander liet weten: ‘Karen Kilgariff stond aan het hoofd van het schrijversteam gedurende 5 jaar, tot de staking van de schrijvers. Toen Karen niet wilde inbinden werd ze ontslagen en Ellen sprak nooit meer met haar.’ en ‘Mijn vriendin schreef twee jaar voor de Ellen Show en vertelde me dat Ellen haar niet één keer heeft begroet. Sterker nog, het personeel kreeg te horen dat ze zelfs niet met haar mochten praten.’

Een greep uit de boze commentaren over Ellen: