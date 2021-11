Wereldwijd problemen met Netflix door storing

In Argentijn­se biografie heet Máxima’s man nog ‘Wimpie’, in de Nederland­se versie niet meer

Het boek Máxima, de wording van een koningin lijkt in de Nederlandse versie weinig meer op het Argentijnse origineel. Veel fragmenten zijn aangepast of verwijderd. Schaatsster Yvonne van Gennip wordt niet langer opgevoerd als een voormalig liefje van de koning en de laatste heeft niet langer ‘Wimpie’ als koosnaam. ,,We wilden er een beter boek van maken.’’

10:01