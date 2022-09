Wereld reageert bedroefd op overlijden koningin Elizabeth: ‘Ze was een baken van rust’

Voormalig voetballer en BBC-presentator Gary Lineker noemt het een ‘ongelooflijk trieste dag’. ‘Ze was een opmerkelijke vrouw die haar land met waardigheid, loyaliteit en gratie heeft gediend. Een troost die altijd aanwezig is in het leven van de meesten van ons. Rust in vrede, Majesteit.’ Ook komiek en presentator Stephen Fry is ontdaan. ‘Ik weet niet waarom ik moet huilen. Dom eigenlijk. Oh dear’, schrijft hij vlak na de bekendmaking van het overlijden van Elizabeth op Twitter.