Wendy was zoon Sem even ‘kwijt’ en Famke Louise heeft een duivelse schaduw

Ex Married at First Sight-kandidate Monique over Aron: ‘Ze zal nooit meer zo naar mij kijken’

8:01 In Married at First Sight, de trouwshow van RTL4 die gisteren door bijna 1,3 miljoen werd bekeken, heeft het huwelijk van kandidate Monique de zege gekregen van haar ex René. René zorgde vorige week voor verbazing door zich vlak voor het jawoord voor te stellen aan Moniques toekomstige man Aron.