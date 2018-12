Wendy van Dijk: The Voice volgend jaar nog op RTL te zien

De Mol zei deze week in gesprek met Pauw dat hij maar al te graag The Voice of Holland mee zou willen nemen naar SBS. ,,Of het ook echt kan? Ik denk dat je dat moet vragen aan de 44 advocaten van RTL en Talpa die daar nu over aan het praten zijn. Het is een juridische discussie met RTL", zei hij toen.



Wendy van Dijk, presentatrice van de populaire talentenjacht, laat vandaag doorschemeren dat haar agenda al is afgestemd op de opnamedagen. ,,We zijn in ieder geval gevraagd in juni dagen vrij te houden voor The Voice, dus dat betekent maar één ding."



Als het De Mol lukt om The Voice mee te nemen naar SBS, weet Van Dijk nog niet of ze het programma volgt. ,,Mijn contract loopt af in juni, dus het wordt wel spannend welke kant het opgaat", vertelt de blondine, die momenteel in onderhandeling is met RTL. ,,Maar ik voel me prima hier, dus we zien het wel.”