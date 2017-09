Welkom bij Circus Sylvie

Of Syl even een ballonnetje wil hooghouden voor de camera? De kleine diva ligt op een kingsizebed tussen witte sluiers, kussens en een paar honderd roze ballonnen. Ze heeft haar armen net al gespreid alsof ze aan het juichen was. Haar benen al een keer opgetrokken. Haar hand onder haar kin. Achter haar hoofd. In haar zij. En nu even hooghouden? Kein problem.



Sylvie Meis pakt een ballon, tikt ‘m met haar hand in de lucht en vergeet onderwijl niet te lachen. Het is een tik, een lach en geklik, want jawel, er zijn vandaag tientallen fotografen en journalisten in Studio Lux. Hier, in een loft aan een klein straatje in Hamburg, presenteert Sylvie Meis de lingerielijn waar ze twee jaar aan heeft gewerkt: Sylvie Flirty. Hier is de Geschwister-Scholl Strasse, een doodgewoon straatje waar statenmakers zich in het zweet werken. Waar je links een piepklein bakkertje treft en rechts een doodgewone dartwinkel. Waar gewoon overgaat in glamour als je door het poortje bent en je rechts op de trap de eerste rozenblaadjes vindt die je leiden naar de wereld van Sylvie.



Bij binnenkomst in de loft valt het oog onmiddellijk op twee grote schalen. Geen chocolade, koekjes of snoepjes, maar slipjes. Niet om in te graaien of mee te nemen svp. Daar zijn straks de mini-goodiebags voor die rechts op de tafel staan: een kek doosje slipjes. Daar draait het vandaag om: slipjes, bh’s, jarretels, setjes, nachthemdjes en kimono’s. En vooral om Sylvie zelf. Ook als ze er zelf nog niet is, tref je haar overal, want aan alle kanten komen haar foto’s je tegemoet. Sylvie in felrode lingerie leunend tegen een stoel. Sylvie in zwarte kimono op een bed. Sylvie in witte string van achter gefotografeerd. Sylvie voor de spiegel. Het is zacht, zoet en vooral roze, de kleur van haar merk die alom aanwezig is. In de vloerkleden, de macarons, kaarsjes, schilderijtjes, het bed, de kussens, de lippenstift van Sylvie (die ze even bijwerkt als er tussendoor sushi is gehaald), ja zelfs de feta aan de stokjes met olijven is roze gekleurd. ,,Door het bietensausje”, verklapt de kok. En roze ballonnen natuurlijk. Ze zijn er niet voor niets, want er is vandaag toch een soort van kindje geboren. ,,De zwangerschap duurde alleen ietsje langer”, grapt Sylvie later.