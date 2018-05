Welke Nederlanders haalden de finale? En vooral: wie niet?

Nederlandse actsDe halve finale is in 2004 ingevoerd op het Eurovisie Songfestival. Die ronde vormde regelmatig een struikelblok voor de Nederlanders. Wij zetten hieronder op een rijtje wie de finale haalden, maar vooral wie niet.

2004: Re-Union – Without you

WEL

De eerste halve finale in 2004 van het Songfestival werd overtuigend overleefd door Re-Union. Ze eindigde op de 6e plek. De finale was een minder groot succes. Het zangduo werd uiteindelijke 20ste in Turkije.

2005: Glennis Grace - My impossible dream

NIET

De titel van het nummer voorspelde wellicht al weinig goeds, want Glennis Grace strandde teleurstellend in de halve finale. De zangeres en haar manager stelden na afloop dat Nederland nooit meer mee moest doen aan het Songfestival, omdat de Oostbloklanden elkaar bij het televoten de punten gunnen.

2006: Treble – Amambanda

NIET

Treble deed in 2006 in Griekenland mee aan het Songfestival. De fantasietaal in combinatie met de trommelende meiden kwam niet echt over op het podium. Ze eindige slechts op plek 20 van de 23 deelnemers in hun halve finale.

2007: Edsilia Rombley – On top of the world

NIET

In 1998 werd Edsilia Rombley nog vierde op het Songfestival, maar haar deelname in 2007 in Turkije was minder succesvol. De zangeres kwam niet verder dan een 21e plek in de halve finale, net onder dj BoBo.

2008: Hind – Your heart belongs to me

NIET

Na haar derde plek in Idols wist Hind in 2008 ook in deze muziekcompetitie de finale niet te bereiken. Met een 13de plek van de 19 deelnemers aan haar halve finale, scoorde ze niet hoog genoeg voor een plek in de eindstrijd in Servië.

2009: Toppers – Shine

NIET

Eigenlijk was alleen Albanië fan van De Toppers. In de halve finale kregen Gordon, Jeroen van der Boom en René Froger slechts 11 punten, 10 daarvan kwamen uit Albanië. Daardoor hielden ze toch nog twee deelnemers achter zich in hun halve finale.

2010: Sieneke – Ik ben verliefd (sha-la-lie)

NIET

‘Dan maar Sieneke’, waren al geen hoopvolle woorden van Vader Abraham toen hij de zangeres voor Nederland naar Noorwegen stuurde. Met een 14de plek (van de 18) in haar halve finale kwam ze dan ook niet in de buurt van de ontknoping van het festival in 2010.

2011: 3JS - Never Alone

NIET

Met een ervaren groep muzikanten als de 3JS leek een finaleplaats eindelijk weer realistisch, maar de Volendammers haalden het niet. Met hun nogal simpele podiumact trokken ze te weinig aandacht en zo vestigde Nederland het dubieuze record van zeven jaar op rij zonder finaleplaats - dat was nog geen ander land 'gelukt'.

2012: Joan Franka - You and me

NIET

Het Europese publiek gunde Joan Franka, haar gigantische verentooi en wat valse noten wel een plek in de finale, maar van de vakjury kreeg ze te weinig punten om door te gaan.

2013: Anouk – Birds

WEL

Na een aantal dramatische jaren was het een verrassing van formaat dat Anouk zich kandidaat stelde voor het Songfestival. Het publiek in Zweden scandeerde toen nog een land zich kon plaatsen voor de finale massaal ‘The Netherlands’. Anouk was populair en eindigde met het gevoelige Birds op een negende plek in de finale in 2013.

2014: The Common Linnets – Calm after the storm

WEL

Waylon is samen met Ilse DeLange het grootste succesnummer voor Nederland in halve finale op het Songfestival. In 2014 in Denemarken haalde ze als The Common Linnets de meeste punten in hun halve eindstrijd. In de grote finale moest het duo alleen Conchita Wurst voor laten gaan.

2015: Trijntje Oosterhuis - Walk along

NIET

Het was het jaar van de scheurjurk, maar die bracht Trijntje Oosterhuis niet de finale waar ze zo op hoopte. De zangeres, die na alle consternatie over haar outfit in de halve finale koos voor een flodderig broekpak, beleefde met Walk along een afgang.

2016: Douwe Bob – Slow Down

WEL

Douwe Bob haalde in 2016 met een 5e plek in zijn halve finale overtuigend de eindstrijd in Zweden. Daarin moest hij genoegen nemen met een plaats 11.

2017: OG3NE – Lights and shadows

WEL