Welke BN’er gaat schuil achter deze laatste mystery queen uit Make up your mind?

Thomas Cammaert krijgt rol in musical Piaf

Acteur Thomas Cammaert speelt vanaf komend najaar mee in de nieuwe musical over zangeres Edith Piaf. Ook Cystine Carreon krijgt een rol in de productie. Eerder was al bekend gemaakt dat Suzan Seegers Piaf speelt. De musical Piaf gaat op 12 oktober in première in het Amsterdamse DeLaMar-theater.