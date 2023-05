Weldoener schenkt recordbedrag aan Rijksmuseum voor tuintentoonstellingen: 12,5 miljoen

,,Dit is fantastisch”, vertelt hoofddirecteur Taco Dibbits van het Rijksmuseum. ,,Hierdoor kunnen we de komende jaren doorgaan met het organiseren van de tuintentoonstellingen met werk van vooraanstaande kunstenaars. Sterker nog, we kunnen door deze prachtige gift moderne en hedendaagse kunst van het hoogste niveau naar de Rijksmuseumtuinen halen en voor iedereen vrij toegankelijk houden. Zelfs als je langs het museum wandelt of fietst, op weg naar werk, krijg je een glimp van briljante kunstwerken te zien.”

De donateur steunt de tuintentoonstellingen al sinds 2013 met 400.000 euro per jaar, maar hij besloot dit jaar een gift te doen van 12,5 miljoen in het kader van de jubileumeditie. Hiervoor richt hij een aparte steun-stichting op. Dibbits: ,,Het is zijn wens om zichzelf niet bekend te maken en wij respecteren dat. Ik ken hem al heel lang en we zijn zeer blij met het geld. Afhankelijk van hoe we met het budget omgaan, kunnen we hier nog vele jaren mee vooruit.”

Goede relaties opgebouwd

De tuintentoonstelling van het Rijksmuseum kost jaarlijks ongeveer 700.000 euro. Naast de bijdrage van de particuliere schenker wordt dit project mogelijk gemaakt door het Nederlandse transportconcern Pon en de Rijksmuseum Club. ,,We hebben een grote groep gevers, waar we over de jaren heen goede relaties mee hebben opgebouwd”, aldus Dibbits daarover.

Door het geld is het museum in staat om topkunstenaars naar de museumtuinen te halen. Eerder waren er - in samenwerking met oud-directeur Alfred Pacquement van het Centre Pompidou in Parijs - onder meer al werken van Henry Moore (2013), Joan Miró (2015), Jean Dubuffet (2017), Eduardo Chillida (2018) en Barbara Hepworth (2022) te zien. Soms leverde dit een flinke klus op. Zo waren de stalen objecten van Chillida loodzwaar, ook van Miró en Hepworth werden enorme sculpturen neergezet in de vier tuinen.

De kunstenaar van dit jaar gaat veel bescheidener te werk. De werken van de Britse kunstenaar Richard Long (1945) bestaan uit subtiele ingrepen in het landschap dat hij verkent tijdens wandelingen, vaak op de meest afgelegen plekken ter wereld. Hij maakt bijvoorbeeld steenformaties of sporen in het gras, die tijdens de tentoonstelling worden onderhouden en daarna vanzelf verdwijnen.

Long vervaardigt voor het Rijksmuseum acht kunstwerken, waarvan zes nieuwe. Het gaat om vier werken in gras, vertelt (gast)conservator Pacquement. ,,De kunstenaar stelde ook eisen aan de grassoort die we zouden planten. Hij maakt zijn werk zelf met behulp van een grastrimmer. Terwijl Long rondloopt in de tuinen, creëert hij passages door het gras en ontwerpt hij vormen. Ik was erg benieuwd of je dat wel goed zou zien als toeschouwer, maar dat valt erg mee. Het is uitermate zichtbaar vanaf de grond, of vanaf de trappen in sommige tuinen.”

Volledig scherm Het kunstwerk Time after Time van Richard Long in het gras van een van de tuinen van het Rijksmuseum © Rijksmuseum, Jannes Linders

Sporen maken

De kunstenaar maakt feitelijk ‘sporen’ door een interventie in de natuur, vult Dibbits aan. Sporen die uiteindelijk weer zullen verdwijnen. ,,Hij wil ook dat we tijdens de tentoonstelling het gras op een bepaalde hoogte onderhouden, daar is hij best obsessief mee bezig. En je mag hem bijvoorbeeld niet storen als hij de stenen plaatst, die overigens deels uit de Maas komen. Hij is daar dan op gefixeerd. Het is ook best fysiek werk, terwijl de man inmiddels 78 jaar oud is.”

De vier Rijksmuseum­tuinen bevatten ongeveer 7000 vaste planten en meer dan 16.000 bloembollen, die sinds 2015 door de Keukenhof worden geleverd, aangepast aan de lopende exposities. Een tentoonstelling met sculpturen kan dan best opdringerig overkomen, soms zelfs bewust, maar dat is door de aard van het werk van Long totaal niet het geval, concluderen Dibbits en Pacquement. ,,Het is bijna verlegen werk. Er zit een bescheidenheid en simpelheid in zijn werk, ik hou daarvan", aldus de conservator. ,,Het is opvallend in een kunstwereld waarin alles steeds groter en spectaculairder wordt.”

Richard Long in de Rijksmuseumtuinen is te zien van 26 mei tot en met 29 oktober 2023. De kunstenaar van volgend jaar wordt een man, maar wie wil Dibbits momenteel nog niet prijsgeven.