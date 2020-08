Wel naar Mysterland, maar dan vanuit huis

Mysteryland Let’s Get High speelt zich morgen grotendeels in de lucht af. Artiesten treden vanuit een luchtballon op, waardoor de fans thuis –dansen in de huiskamer of zitten op de bank- toch van hun favoriete dj kunnen genieten. Ruim vijftig dj’s uit verschillende dancegenres verzorgen een optreden, onder wie Paul van Dyk, Joris Voorn, Lucas & Steve, Sander van Doorn, Sunnery James & Ryan Marciano, Sefa, Cosmic Gate en Carl Cox. Laatstgenoemde geeft zijn show van uit Australië, waar al enige tijd in quarantaine is.