Weinstein vol zelfmedelijden: ‘Ik heb meer gedaan voor vrouwen dan andere filmmakers’

Het was al meer dan een jaar geleden dat Harvey Weinstein met de pers gesproken had. Sinds hij in beschuldiging gesteld werd van verkrachting en seksueel misbruik, verdween hij bijna helemaal uit het publieke leven. Enkel op hoorzittingen, in afwachting van zijn proces dat op 6 januari begint, werd hij nog gezien.



Op een van deze recente hoorzittingen kwam de voormalige filmproducent met een wandelrekje en ondersteund door bodyguards binnenlopen. Het resultaat van een auto-ongeluk in augustus, beweerde Weinstein, maar critici vonden dat hij enkel medelijden probeerde op te wekken. Daarom besloot hij een interview te geven aan de New York Post.



Een dag eerder had Weinstein een drie uur durende operatie aan zijn ruggengraat laten uitvoeren en hij wilde bewijzen dat hij zijn gezondheidsproblemen niet overdrijft. ,,Dit was een belangrijke operatie”, klonk het vanuit de luxe ziekenhuiskamer in New York, met marmeren badkamers, Italiaans linnen en privé-kok. Het enige dat de illusie van een chique hotel doorprikt, is de enkelband die nadrukkelijk naast zijn ziekenhuisbed ligt.

Vergeten man

Echt veel zin had Weinstein, die er volgens de journalist bleek en vermoeid uitzag, niet in het interview. Vragen over de rechtszaak en de beschuldigingen die tegen hem lopen, waren uit den boze. Toen een vraag gesteld werd die hem niet beviel, dreigde Weinstein ermee het interview vroegtijdig te beëindigen.



Over zichzelf wilde hij wél praten. ,,Ik voel me als de vergeten man”, mijmerde de filmproducent vol zelfmedelijden. ,,Ik heb meer films gemaakt die geregisseerd waren door vrouwen en die over vrouwen gingen dan elke andere filmmaker, en dan heb ik het over dertig jaar geleden. Daar heb ik het niet over nu, nu het plots in de mode is. Ik deed het eerst! Ik was de pionier!” klonk het trots. ,,Maar dat werd allemaal uitgewist omwille van wat er gebeurde. Mijn werk is vergeten.”

Gwyneth Paltrow

Dat steekt, zei Weinstein: ,,Ik wil dat deze stad erkent wie ik was in plaats van wie ik geworden ben.” En dat hij naar eigen zeggen grote prestaties neergezet heeft, daar had hij genoeg voorbeelden van. Zo haalde hij onder meer Gwyneth Paltrow aan. ,,In 2003 kreeg Gwyneth Paltrow 10 miljoen dollar om de film View from the Top te maken”, herinnerde Weinstein zich.



,,Ze was daarmee de best betaalde vrouwelijke acteur in een onafhankelijke film. Beter betaald dan alle mannen.” Opvallend: diezelfde goed betaalde actrice beweert dat Weinstein haar in 1994, toen ze 22 jaar oud was, onder valse voorwendselen naar zijn hotelkamer lokte en probeerde haar te masseren. Ze kon ontkomen en vertelde over het voorval aan haar toenmalige partner Brad Pitt. Jaren later was Gwyneth een van de eerste actrices die telefonisch over haar aanvaring met Weinstein getuigde tegenover The New York Times en zo een sneeuwbaleffect veroorzaakte voor andere slachtoffers.

Iets terugdoen

Weinstein praatte in het interview trots over zijn inzet voor goede doelen en sociale problemen. Zo herinnerde hij zich dat Madonna hem eens uitnodigde om de documentaire Paris is Burning te bekijken, over de balcultuur in New York waar ook onder meer homo- en transgendergemeenschappen bij betrokken zijn.