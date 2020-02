Weinstein getuigt niet tijdens strafzaak New York

video Marlijn Weerden­burg in tranen: ‘Pesters laten zien dat ze er naast zaten’

21:31 Marlijn Weerdenburg kreeg het vanavond even te kwaad in de kappersstoel bij Özcan Akyol in de De Geknipte Gast. De presentatrice/zangeres vertelde dat ze als kind werd gepest en daarom nog steeds vecht voor erkenning. ,,Die pesters hebben iets veranderd in mij.”