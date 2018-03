Filmstudio The Weinstein Company vraagt faillissement aan

Brigitte Heitzer kruipt opnieuw in de huid van Evita Perón

19 maart Brigitte Heitzer speelt na ruim tien jaar opnieuw de titelrol in een nieuwe Nederlandse versie van de musical Evita. In theaterseizoen 2007-2008 was Heitzer ook in de theaters te zien als Evita Duarte, die in de jaren veertig de first lady van Argentinië werd aan de zijde van kolonel Juan Perón.