Weet jij met wie deze beroemdheden getrouwd waren?

Prinses Alexia aanwezig bij Prinsjes­dag, in rijtuig met haar oom en tante

Prinses Alexia is dit jaar aanwezig bij het voorlezen van de troonrede op Prinsjesdag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat Alexia, die in juni 18 jaar werd, erbij is. De troonrede wordt dit jaar op dinsdag 19 september voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.