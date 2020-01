Wees die als 12-jarige bij Whitney Houston in huis kwam overleden door overdosis

Whitney Houston nam Gordon op 12-jarige leeftijd als wees in huis en voedde hem en haar dochter op nadat ze in 2007 van Bobby Brown was gescheiden. Hij droeg een grote tatoeage met haar gezicht op zijn arm en noemde haar ‘mom’. De superster heeft hem echter nooit officieel geadopteerd. Nadat Houston overleed in 2012, maakte hij zijn relatie met Bobbi Kristina Brown, de dochter van de zangeres en haar ex Brown, wereldkundig.



De dood van Gordon komt amper vijf jaar nadat Bobbi buiten bewustzijn werd gevonden in een badkuip. Na zes maanden in coma te hebben gelegen, overleed de jonge actrice/zangeres op 22-jarige leeftijd. De exacte doodsoorzaak is nooit vastgesteld, maar een autopsie wees uit dat ze een mix van morfine, cocaïne, alcohol en medicijnen in haar lichaam had. Onderzoekers konden echter niet uitwijzen of ze zichzelf van het leven wilde beroven, dat ze door iemand was gedood of dat haar dood een ongeluk was.