Weer een rel rond Veronica Inside, maar ‘deze keer is het anders’

De man van Nadja Hüpscher kreeg kanker: ‘Ik wilde eerst mijn verdriet geheimhou­den’

16:00 Alsof ze midden in een orkaan terechtkwam. Zo voelde het voor Nadja Hüpscher (48) toen bij haar man kanker werd geconstateerd. Over die turbulente tijd schreef ze Geluk is met een K. ,,Ik wilde lezen over de ervaringen van andere gezinnen, maar zo’n boek was er nog niet.’’