Weer autobrand bij huis volkszanger Rene Karst

Ook liep het deel van het huis waar zijn echtgenote een pedicurepraktijk heeft, schade op. Ze deelde een foto van de uitgebrande wrakken voor het huis op facebook. 2020 was al een rampjaar voor Karst, In mei ging ook al een auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Hij riep toen mensen uit Hoogeveen op zich te melden als ze iets gezien hebben. Die zaak is nog altijd niet opgelost.

Coronavirus

De zanger met opvallende bril raakte in maart besmet met het coronavirus. Hij moest daarvoor opgenomen worden in een ziekenhuis, maar is daarvan genezen.



Karst is vooral bekend door zijn populaire carnavalsnummers. Naast Liever te dik in de kist, heeft de zanger ook Atje voor de sfeer en Bos hout voor de deur in zijn uitgebreide oeuvre.