Weduwnaar Benny Neyman neemt juridische stappen om erfenis: ‘Enorm kapitaal zoek’

Hans van Barneveld, de weduwnaar van zanger Benny Neyman, is naar de rechter gestapt. Barneveld zegt in De Telegraaf te zijn bestolen door vrienden die, toen Neyman in 2008 was overleden, hielpen bij ‘de behartiging van de financiële belangen’. Maar vijftien jaar later blijkt dat een financieel drama te zijn.

Er is volgens Van Barneveld 160.000 euro zoek. De weduwnaar, die 25 jaar met de zanger samen was, doet nu een boekje open om te ‘voorkomen dat het verkeerde verhaal naar buiten komt’.

Volgens Van Barneveld vroeg Neyman het bevriende echtpaar een paar dagen voor zijn overlijden om te helpen bij de behartiging van de financiële belangen, die waren ondergebracht in zijn onderneming Golden Voice. ,,Door Benny’s ziekte was het een verwarrende tijd. Ik geloof niet dat ik nog helder kon nadenken. Ik was bezig mijn man te verliezen”, blikt Van Barneveld terug op die periode. De zanger stierf op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij was bekend van hits als Vrijgezel, Waarom fluister ik je naam nog en Ik weet niet hoe.

Van Barneveld droeg naar eigen zeggen na de dood van zijn man de financiën over aan de vrienden die hij daarna ‘al die jaren’ heeft vertrouwd. ,,Ik heb nooit argwaan gehad. Tot we een meningsverschil kregen over het gebruik van Benny’s liedjes door andere artiesten en ik besloot met ze te breken. De boekhouding bleek een puinhoop. Er ontbraken allerlei stukken. Ik zag dat ze voor zichzelf veel uitgaven hadden gedaan, waarvan ik niets afwist.”

Enorm kapitaal zoek

De weduwnaar nam een accountant in de arm die door de gehele boekhouding is gegaan. ,,Er bleek tot mijn grote schrik een enorm kapitaal zoek te zijn. Dat eis ik nu op, samen met de kosten die ik voor de gang naar de rechter moet maken. Dit is een pijnlijke zaak, zowel voor het echtpaar als voor mij. Ik heb er alles aan gedaan om met praten uit de problemen te komen, maar dat is niet gelukt.”

De rechter in Den Bosch zou zich eind deze maand over de zaak buigen. De twee vrienden ontkennen in De Telegraaf de beschuldigingen. ,,Wij willen graag openheid van zaken geven, maar onze advocaat heeft ons aangeraden dat pas bij de rechter te doen.”

