Weduwe Willem Wilmink: Hij was een man van wie je moest afkicken

Prinses Margriet gaat door zo lang het kan

9:41 Prinses Margriet viert vandaag haar 76ste verjaardag. Nog steeds geen leeftijd om te stoppen met werken of de koffers definitief op zolder te zetten. ,,Zo lang we het kunnen doen, denk ik, dan zullen we het doen'', zei de prinses voorafgaand aan het jaarlijkse Peter Stuyvestant Ball in New York.