Weduwe van Chester Bennington verloofd

‘ Je kunt liefde vinden na een tragedie. De dood van een soulmate betekent niet meteen ook de dood van jezelf’, valt te lezen in haar post. Daarnaast steekt ze andere weduwen die in hetzelfde schuitje zitten een hart onder de riem. ‘Aan alle zelfmoord-weduwen: je KAN weer gelukkig worden. Je KAN ruimte hebben in je hart voor rouw, geluk, blijdschap, verdriet en liefde.’



Talinda zal Chester, die ruim twee jaar geleden zelfmoord pleegde, niet vergeten. ‘Ik zal Chester blijven eren en doorgaan met mijn levensmissie om zijn overlijden niet voor niks te laten zijn.’ Dat doet ze onder meer via de stichting 320 Changes Direction, die mensen bewust maakt van het belang van mentale gezondheid.



Wanneer Talinda en haar verloofde Michael gaan trouwen is nog niet bekend.