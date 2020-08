Weduwe Peter Fonda klaagt ziekenhuis aan

Peter Fonda, bekend van onder meer Easy Rider, overleed in augustus 2019 aan longfalen. Hij vocht op dat moment tegen longkanker en was 79 jaar oud. Zijn weduwe, Margaret, doet nu het ziekenhuis waar hij werd behandeld en enkele van de dokters een proces aan. Dat schrijft TMZ. Volgens Margaret is het personeel er niet in geslaagd om Peter naar behoren te informeren, te diagnosticeren en te behandelen.



In de documenten die Margaret indiende bij de rechtbank, staat te lezen dat Peter stierf omdat het ziekenhuis en de dokters bepaalde taken niet uitvoerden. Zo zouden ze niet de juiste onderzoeken gedaan hebben of de acteur geadviseerd hebben dat hij frequentere vervolgonderzoeken nodig had. Daarnaast zouden ze hem ook niet aangeraden hebben om bij andere specialisten in behandeling te gaan.



Het ziekenhuis heeft nog niet op de rechtszaak gereageerd.