Weduwe Kobe Bryant spant zaak aan tegen helikopterbedrijf

Ze verwijt het bedrijf schuldig te zijn aan de dood van haar echtgenoot en dochter, meldt de krant Los Angeles Times. Nadere details ontbreken nog. Het nieuws kwam naar buiten kort voordat een openbare herdenkingsdienst werd gehouden in het Staples Center, de thuishaven van de Los Angeles Lakers, de club waarmee Bryant in twintig jaar in de NBA vijf kampioenschappen veroverde.



Bryant en zijn dochter zijn afgelopen week in besloten kring begraven in het Pacific View Memorial Park in Corona del Mar, dicht bij het huis van de familie Bryant in het Californische Newport Beach.



In de helikopter zaten naast vader en dochter Bryant nog zeven mensen, onder wie een teamgenote van de basketballende Gianna en hun coach. Het is nog altijd onduidelijk waardoor de heli in dichte mist crashte.