Webster Hall geniet van Hollandse bierdouches bij Guus Meeuwis: ‘We hadden extra voorraad’

new yorkDe shows van Guus Meeuwis in New York hebben het personeel van Webster Hall aangenaam verrast. Zelfs de in Amerika onbekende bierdouche tijdens de optredens kon de Amerikanen niet kwaad krijgen. ,,We hadden een singer-songwriter verwacht, maar dit was wel iets anders.’’

,,Het is lang geleden dat we een show van dit kaliber hadden waarbij alles zo gemoedelijk verliep’’, zegt productiemanager David Fine-Firesheets van Webster Hall. ,,Het verloopt allemaal heel relaxed, als zijn crewleden hier in plaats van een paar uur de hele dag zouden rondlopen, zou het ook goed zijn. Ze maken grapjes, doen nergens moeilijk over en als er iets fout gaat, lossen ze het gewoon op.’’

Gewaarschuwd

Waar de Amerikanen beide avonden vooral van stonden te kijken, was het publiek in de zaal. ,,We waren gewaarschuwd’’, zegt de productiebaas, ,,maar je begrijpt het pas als je het ziet. Dat ze met bier zouden kunnen gooien, was ons verteld, maar voor ons is dat onbekend. We hebben de zaal meteen na afloop gedweild, no big deal. Het gooien met bier is geen teken van agressie, maar komt voort uit feest, dat maakt veel uit. Overigens was ons verteld dat bij zijn concerten in Londen en Parijs het bier op was geraakt, dus wij hebben extra voorraad. Dat zou ons niet gebeuren.’’

Vooraf was Guus Meeuwis bij Webster in de agenda gezet als een singer-songwriter, maar dat bleek een verkeerde voorstelling van zaken. ,,Dat is iemand met alleen een gitaar, hij heeft een hele band bij zich, met blazers en al. Natuurlijk hadden wij vooraf geen idee wie hij was, maar de ervaring die wij nu hebben gehad was voor ons een genoegen.’’

De planning van Webster Hall is overigens wel zo strak dat Meeuwis en zijn gevolg binnen een half uur na het optreden moeten zijn vertrokken. Er staat binnen anderhalf uur na zijn laatste lied een Gay Halloween-party op het programma. ,,Dat hebben we elk jaar hier, dat is ons favoriete evenement van het jaar’’, aldus Fine-Firesheets. ,,Als jullie Nederlanders blijven om dat te bekijken, dan weten júllie niet wat jullie zien!’’

