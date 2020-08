‘We hebben Femke Halsema te hard aangepakt, ik heb daar een week buikpijn van gehad’

,,Ik ben opgegroeid in Glanerbrug, een dorp bij Enschede, vlak bij de Duitse grens. Mijn vader kwam daar vandaan, mijn moeder komt ook uit die buurt, uit Dolphia in Enschede. Dolphia was in haar jeugd een wijk waar de gegoede, geschoolde arbeiders woonden. Haar vader, mijn opa, was opzichter bij de straten­makers, hij kwam uit een echte rode familie. PvdA-ers tot de laatste snik, die geloofden in de verheffing van het volk. Ze stimuleerden mijn moeder naar de HBS te gaan, wat begin jaren 60 ongebruikelijk was voor arbeidersdochters.