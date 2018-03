Waylon schreef The World Can Wait speciaal voor zijn overwerkte Bibi

Bij de aankondiging van de tour was alleen bekend dat The World Can Wait een verwijzing was naar het uitsluiten van alle invloeden van buitenaf. Waylon zegt dat hij met het liedje ook wil aangeven dat zijn publiek de mobiele telefoons thuis mag laten als ze naar zijn concerten komen.



,,Het is zo irritant voor een artiest als mensen het hele concert filmen'', aldus de The Voice-coach. ,,Je zit de hele tijd naar die telefoontjes te kijken. Ik raad ze aan: ga ergens naar toe en geniet ervan: The World Can Wait.''



Vriendin Bibi liep volgens Waylon ook 'de hele dag met een camera in haar handen'. ,,Ze filmde haar leven en was daar de hele dag mee bezig. Ook het editen is heel veel werk.'' Het vloggen vormde echter slechts deels de oorzaak van haar burn-out. ,,Het was de switch in haar leven. Het heeft haar overvallen. Ik heb haar ook gezegd dat ze niet van de een op andere dag zangeres wordt. Wat daarvoor nodig is, is dedication. Denk eens niet aan al die mensen die wat van je vinden, denk eens aan jezelf.''



Waylon, die in mei Nederland vertegenwoordigt bij het songfestival in Lissabon met het nummer Outlaw In 'Em, begint zijn tournee op 12 april in Grenswerk in Venlo en eindigt deze op 30 september in P3 in Purmerend. Tijdens de tour is hij te zien in dertig poppodia, waaronder Luxor Live in Arnhem (31 mei), de Effenaar in Eindhoven (1 juni), Paradiso in Amsterdam (10 juni) en Het Paard in Den Haag (14 juni).