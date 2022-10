Waylon over bedriegen Bibi: ‘Ben een ongelooflijk domme lul geweest’

Waylon vindt dat hij ‘een ongelooflijk domme lul’ is geweest toen hij zijn destijds zwangere vriendin Bibi Breijman bedroog. Dat zegt de zanger in gesprek met radiozender 100% NL. ,,Ik kan het ook niet mooier maken dan het is.”

In juni deelden roddelkanalen dat Waylon zijn vriendin Bibi Breijman had bedrogen toen ze nog in verwachting was van hun tweede kind. Waylon gaf daarna in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram toe dat hij het had ‘verkloot’. Aan RTL Boulevard liet hij later weten dat de twee hun problemen ‘samen oplossen’.

Hoewel de zanger de afgelopen tijd weinig heeft losgelaten over zijn privéleven, stelt hij vandaag dat hij ‘een ongelooflijk domme lul’ is geweest. Om hun relatie weer leven in te blazen zijn Waylon en Bibi ook in therapie gegaan. ,,En daar komen wij gewoon weer beter uit.” Hij vervolgt, ietwat cryptisch: „Het betekent óók, dat als zoiets op je afkomt en zoiets gebeurt, dat je heel erg kunt gaan haten. Je kunt heel erg gaan balen en terugvuren, maar je kunt ook bij jezelf denken: misschien word ik hier wel een beter mens van.”

De twee zijn er in ieder geval sterker uitgekomen, meent Waylon. ,,Niemand kan ons ook nog iets maken. We staan aan de goede kant.”

Jinek

De zanger zou in september aanschuiven aan de talkshowtafel van Jinek, maar besloot later alsnog af te zien van een bezoek aan het programma. ,,Er is vanuit de (show)media - vooraf - zoveel inhoud aan dit gesprek gegeven, dat beide partijen daar nu van afzien”, liet een woordvoerder van RTL weten.

Breijman vertelde eerder in een video dat ze ‘erg boos’ was, maar dat ze met die woede ook niet ‘verder’ kwam. ,,Ik heb voor deze man gekozen als de vader van mijn kinderen en daar sta ik nog steeds heel erg achter.”

