Wat we kunnen leren van songfestivalstad Tel Aviv: ‘Niet zo inhalig, Holland!’

Onnavolgba­re Jeff Goldblum herontdekt de wereld in nieuwe serie

6:00 Een gesprek met Jeff Goldblum, acteur, jazzmuzikant en sinds kort ook televisiepresentator, kan alle kanten opvliegen. Het ene moment is de Amerikaan frivool en onnavolgbaar, vooral als zijn tv-serie The World According To Jeff Goldblum ter sprake komt. Vervolgens praat hij bloedserieus over zijn visie op het leven.