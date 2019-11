Wat is er tegenwoordig toch veel van hetzelfde

Het beginnen van een radiozender is tegenwoordig ontzettend makkelijk, tenminste als je via internet uitzendt. Je zet een livestream op het web en gooit er een playlist op. Vervolgens zorg je dat die livestream op JUKE, de radioluisterapp van je broer John terechtkomt en klaar is Linda. Zo simpel is het.



We zijn nog maar net begonnen aan de tweede eeuw radio en Linda de Mol heeft al een eigen digitale radiozender, wat zeg ik 4, ja VIER digitale radiozenders. John had er ook al vier, vier echte, die ook via de gewone, ouderwetse radio uitzenden. 538 is zijn grootste. Je leest er allerlei onzin over, dat het station in een vrije val terechtgekomen zou zijn door het vertrek van Edwin Evers, dat is interessantdoenerij van mensen die een mening moeten hebben. De luistercijfers laten zien dat 538 zich heel goed handhaaft naast NPO Radio 2. Naast die grote zenders bezit John de Mol ook nog een stuk of 100 digitale themakanalen. Daar kan je bijvoorbeeld naar kerstliedjes luisteren tot je er kotsmisselijk van wordt of ten onder gaan in de aller- allerklefste lovesongs ooit gemaakt.



Linda heeft dus vier zenders. Allereerst is er Linda. RADIO. Een mix van de grootste hits van nu en de mooiste gouwe ouwe voor alle leuke vrouwen van Nederland. Dat is dus eigenlijk gewoon Sky Radio, dat ook van broer John is, maar dan met het merk Linda erop geplakt, zou je denken. Nee, het is meer, er komen ook ‘spannende verhalen van vrouwen', maar die zijn er nog niet, het station bevindt zich nog in de testfase, ik hoor nu alleen nog Madonna, Boney M en Kraantje Pappie.