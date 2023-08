Wat geef je opgroeiende meisjes mee als je met een plaksnor bij De slimste mens gaat zitten?

Nicky Romero kondigt eerste soloshow in AFAS Live aan

Nicky Romero staat op 2 december voor het eerst met een eigen show in de AFAS Live. De kaarten voor Nightvision, zoals de show van de Nederlandse dj heet, is maandag om 12.00 uur gestart. Nightvision is toegankelijk voor alle leeftijden, laat de organisatie maandag weten. Shows van dj’s zijn doorgaans alleen toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder.