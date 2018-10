‘Wat een verademing die Jensen’

JENSEN!

In 2002 kreeg Jensen zijn eigen programma JENSEN! op Yorin, waar hij samen met Jan Paparazzi bekende mensen ontving. In 2008 maakte Jensen bekend te willen stoppen met zijn programma, maar in november 2009 begon de presentator aan een tijdelijke nieuwe reeks afleveringen op RTL 5, weer samen met Jan Paparazzi. In 2011 was de laatste aflevering van Jensen bij RTL5 te zien. In het najaar van 2016 kwam de host terug met Jensen kiest voor Amerika, waarin hij aandacht besteedde hij aan de Amerikaanse verkiezingen en hoe de Amerikanen over deze verkiezingen dachten. Een jaar later volgde Jensen USA, waarin Jensen beroemde mensen uit Amerika interviewt.

Jan Paparazzi verschijnt niet meer in de publiciteit nadat hij vorige maand werd getroffen door een hartstilstand. Hij revalideert.