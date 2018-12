Wat een topfinale van Boer zoekt Vrouw

angela spreekt boeren Marnix, wat maak je me nou?

21:17 De reünie van Boer zoekt Vrouw had vanavond een paar verrassingen in petto: boer Marnix is verliefd. Op een vrouw die hij al twintig jaar kent, nota bene. En Jaap is helaas weer alleen. Bij de rest van de stellen is het nog steeds dik ‘aan’. Waarom kwam Wim dan zonder Marit? Ach, die zat gewoon in Vietnam.