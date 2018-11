Wát een anti-climax in Robinson

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema’s terug op Expeditie Robinson.

Wat viel er op?

Drie minuten is Robinson vanavond bezig als ik denk: dit wordt dé uitzending. Steven zit in de bosjes met Dominique en fluistert. Eindelijk. Eindelijk begint het Grote Gekonkel. Aflevering tien gaat een historische worden, dat voel ik aan alles. Drama wil ik zien. Hoe lang is het alweer geleden dat Gwenda op brute wijze van het eiland werd gekieperd? Tranen hebben we natuurlijk wél gezien, maar dan voornamelijk bij de opgevers, een stuk of 124 dit jaar. Deze uitzending wordt anders. Nu fluistert Steven tegen Do: ,,Iedereen gaat op jou stemmen, maar ik zou het zonde vinden als jij nu al weg gaat”. Ik zit meteen op het puntje van mijn stoel.

Wat zagen we in de proef?

De proef is bijzaak. Ik heb het vaker gezegd: hulde voor de bedenkers van de proeven, want de Dominio Day-proef was vermakelijk, maar nu is het D-Day: wie gaat eruit? Loiza niet. Die wint de proef, gaat naar winnaarseiland en neemt vriendinnetjes Nienke en Stijn mee. Daar gaan ze zowel kokkerellen als bekokstoven: wie gaan ze eruit stemmen? Ineens ontstaan er groepjes en kampen. In huize Jansen komen de nootjes en wijn op tafel: nu komt het. Het bondjes smeden, groepjesvorming en, sleeeecht: van wier wordt het vertrouwen misbruikt?

Hoe is het met de honger?

Totaal geen item. Op winnaarseiland smikkelen de drie dames en Robin van een kippetje. Op Inayun Aynan, het basiseiland, ontpopt Gregory Sedoc zich tot een Europees kampioen koken. Weer eens wat anders dan horden lopen. Maar ik zie de trots in zijn ogen bijna niet, ik wil weten wie eruit gaat? Eerst is het Do, maar nu ineens wordt Stijn genoemd. ‘Licht, snel, atletisch, die is in staat proeven te kunnen winnen’. Zelf zegt ze in het popi-jopi-Engels; ‘Ik wil mijn ass saven’. Tussendoor jammert Jody over heimwee en zijn zwangere vrouw, maar Steven (ook zijn gade is zwanger) sust hem.

Hoe erg was het gekonkel?

Erg dus, heerlijk. Komt het tot een uitbarsting à la Roeland versus Shelly? Wordt er iemand, à la Thomas Dekker, ontzettend genaaid? De spanning stijgt, de stemmen worden geteld. Wie heeft extra stemmen en hoeveel? Heeft Jody er acht? En hoeveel heeft Do er, zes? Hoeveel heeft het groepje van Steven nodig om op én Do te stemmen én Stijn, maar zo dat Stijn de klos is? Niet eerder was de aanloop naar een Eilandraad zó spannend. Als de kandidaten op de boot naar Eilandraad worden gebracht, klinkt onheilspellende muziek. Het is Memories of Mother van Bear McCreary uit God of War, een computerspel. ‘The Game is On’, gromt Steven.



Op de Eilandraad zie ik ze zweten, peinzen, moeilijk kijken. Daar komen alle kandidaten even aan het woord. Als laatste - wat een toeval - is Jody aan de beurt. Hoe het gaat, vraagt Nicolette Kluijver. ‘Goed’, antwoordt Jody, ‘z’n gangetje, ups en downs’. Dan haalt ze zijn heimwee aan, vertelt hij daarover en vraagt Nicolette: ,,Wil je nog wel door? Ik wil je de mogelijkheid geven om de Expeditie te verlaten’. Het antwoord voor Jody: ‘Ik kies voor mijn gezin’.



Gregory legt zijn arm om hem heen, Laurie en Do tikken hem op de schouders en Dennis Weening zegt: ,,Echt?’ De presentator kan het niet geloven: uitgerekend in zijn laatste seizoen geeft de een na de ander op.



Dit is opgever nummer zes: een record in Robinson. De nootjes staan er morgen nog, net als de wijn.



Ik voel me in de maling genomen. De spanning, de stemmen, het gekonkel, allemaal voor niets. Wat een anti-climax.

Quote van de week

Quote ‘Aardige meiden, maar een ander soort type mensen dan ik gewend ben thuis. Ik werk in de haven. Allemaal grote muilen. In de ochtend scheld je elkaar de huid vol. In de middag drink je een biertje en rook je een sigaretje’ Robin over Nienke, Loiza en Stijn die hem kwamen vergezellen op winnaarseiland

