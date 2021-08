Was Jack nou gewoon een narcistische eikel of was het de Alzheimer?

Het is altijd zo gek met spannende dramaseries. Als je er middenin zit, kun je amper wachten tot de laatste aflevering, zodat je eindelijk antwoord krijgt op alle prangende vragen. Maar als het dan zover is, kukel je bij de aftiteling in een donker gat en denk je: hè verdikkeme, had ik nou nog maar een paar afleveringen gespaard om het afscheid uit te stellen.