Was er sinds het briefje van Henk Bleker iets gênanters op tv dan het briefje van Nico?

AD Media podcast ‘Na aanslag Peter R. de Vries had NOS ruimte moeten bieden voor verdriet’

12 juli De vorige aflevering van de Media Podcast was eigenlijk de laatste voor de zomerstop en sloot af met de woorden: ,,We zijn terug op 16 augustus... Tenzij er iets heel heftigs gebeurt.” En dat gebeurde helaas. En dus is er een extra AD Media Podcast, die in het teken staat van de gebeurtenissen rondom de aanslag op Peter R. de Vries en de bedreigingen richting RTL Boulevard.