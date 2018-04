Waldemar Torenstra in All You Need is Love-film

Acteurs Waldemar Torenstra en Anniek Pheifer hebben hoofdrollen bemachtigd in de All You Need is Love -film. Ook Malou Gorter (Borgen) en Hannah van Lunteren spelen mee in de romantische komedie, maakte distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekend.

Torenstra en Pheifer spelen het koppel Gerco en Sandra. Hun verhaallijn is geïnspireerd op een beroemd item uit het programma All You Need is Love. Een jongen bedacht samen met Robert ten Brink een waanzinnig plan om een meisje waar hij stiekem verliefd op was mee uit te vragen. Tijdens een concert van Normaal reed hij met een motor het podium op, waarna Robert het meisje erbij haalde en de jongen haar mee uit vroeg. Ten overstaan van duizenden mensen zei hij meisje tot ieders verbazing: 'nee ik heb al een vriend', waarna de jongen zwaar teleurgesteld afdroop.

Schotland

In de film is het 25 jaar later en wil een redacteur van AYNIL Sandra en Gerco opnieuw proberen samen te brengen. Eerder werd al bekendgemaakt dat Fedja van Huêt de rol van de op Robert ten Brink geïnspireerde Dr. Love gaat spelen.

De film speelt zich af aan de vooravond van de befaamde kerstspecial, als Dr. Love plotseling verdwijnt. Hij is na het overlijden van zijn vrouw zijn geloof in de liefde kwijt geraakt en vlucht zonder dat zijn redactie het weet naar de Schotse hooglanden voor een wandeltocht ter nagedachtenis aan zijn geliefde. Ondertussen zoeken zijn producer Olav, assistent Japie en de voltallige redactie wanhopig naar een nieuwe host.